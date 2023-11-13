Цього тижня багато українців побачать перший сніг, але температура поки ще вища за норму: синоптики — про погоду на 13 — 19 листопада

Цього тижня, 13−19 листопада, в Україні очікується нестійка та волога погода з частими туманами та дощами. Після 16 листопада похолодає, місцями випаде перший сніг, проте температурний фон все ще залишається вищим за норму — на 2−4 градуси.

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За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, перша половина тижня буде теплою і дощовою, а в другій її половині і ближче до вихідних в Україну надходитиме холодніше повітря з півночі. Отже місцями опади переходитимуть у мокрий сніг

У понеділок, 13 листопада, у північних областях, вдень також у районі Полісся очікуються невеликі короткочасні дощі. На решті країни без опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вночі на півночі та сході України окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +4…+9°С, у західних областях +3…-2°С. Вдень повітря прогріється до +8…+13°С. У Карпатах протягом доби близько 0 °C.

У вівторок, 14 листопада, вночі у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах країни очікується невеликий, подекуди помірний дощ. У Карпатах мокрий сніг із дощем. У південній половині та Криму вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-західної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +3…-2°С, удень +8…+13°С, у північних областях +4…+9°С.

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У середу, 15 листопада, у більшості областей очікуються дощі, у Карпатах із мокрим снігом. У західній частині, а також у Приазов'ї та Криму значні опади. Подекуди туман. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, удень +6…+11 °С, на півдні та в Криму +10…+15 °С.

У четвер, 16 листопада, утримається нестійка та дощова погода. Лише вдень у західних областях без істотних опадів. Вітер північний / північно-західний, 7 — 12 м/с, удень у південних та західних областях місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9°С, удень +6…+11°С. У північних та західних областях ніч 0…+5°С, удень +3…+8°С.

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У п'ятницю, 17 листопада, у центральних та південних областях без істотних опадів, на решті України пройдуть невеликі дощі, у Карпатах та на крайній півночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…-3°С, удень +2…+8°С.

У суботу, 18 листопада, вночі без істотних опадів, удень у південних, західних та північних областях пройдуть дощі, у Карпатах та на Прикарпатті сніг, мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +2…-3°С, удень +3…+8°С, у Криму до +12°С.

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У неділю, 19 листопада, у південних та східних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті України без істотних опадів. Вітер північний / північно-західний, 5−10 м/с, на півдні окремі пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі +3…-2°С, удень +2…+7°С.

Нагадаємо, що цієї осені в Києві було побито температурний рекорд 80-річної давності. Так, 31 жовтня максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7°С, що на 1,2°С вище за попередній рекордний показник 1926 року.

Фото Pixabay

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