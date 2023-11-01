У Києві побито температурний рекорд майже 80-річної давності

У Києві, де 28 жовтня максимальна швидкість вітру (72 км/год) повторила попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році, два дні поспіль тривають температурні рекорди.

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Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 31 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника 1926 року. А 30 жовтня максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С, що на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року.

Метеорологи зазначили, що в столиці цього року зафіксовано вже більше 40 температурних рекордів.

Синоптикиня Наталія Діденко, прогнозуючи погоду на початок листопада, зазначила, що її визначатиме атмосферний фронт із заходу. У середу, 1 листопада, періодичні дощі пройдуть повсюдно, окрім Луганщини. У другій половині дня в західних областях, на півночі України та на Одещині опади припиняться.

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«Температура повітря знизиться на кілька градусів на заході та у північній частині, вдень очікується +11+14 градусів. А ось на сході, півдні та в більшості центральних областей ще побуде тепла погода, максимально +15+20, на крайньому півдні — до +22 градусів», — зазначила вона.

Фото Наталії Діденко

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У Києві 1 листопада збільшиться хмарність, пройдуть дощі, температура повітря знизиться і впродовж дня не перевищуватиме +14 градусів.

За її прогнозом, надалі в Україні встановиться свіжа погода, втім серйозне похолодання наразі не передбачається.

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«Більш відчутне зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних «мінусів», — додала вона.

Про те, якою буде погода в Україні цього тижня й у листопаді загалом, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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