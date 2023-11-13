Російські солдати, відправлені на фронт в Україні в рамках мобілізації, не лише дезертирували з бази, але й побили своїх командирів. За даними української розвідки, вони також нібито забили до смерті свого командира, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Йдеться про солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, яка входить до складу восьмого російського військового округу на півдні країни. Загиблий — полковник. Причини сутички не з'ясовані. Згідно з повідомленням, інцидент стався 1 листопада. Солдати так сильно побили свого начальника, що він згодом помер від отриманих травм у лікарні. Після цього вони зняли форму, переодягнулися в цивільний одяг і залишили базу. Американський журнал Newsweek повідомив про ймовірний інцидент, але сам не зміг підтвердити українську інформацію. Міністерство оборони росії не надало жодних коментарів.

За даними українських військових, кількість дезертирів з російської армії зростає. Із початку війни неодноразово надходили повідомлення від незадоволених солдатів, які скаржилися на погані умови на фронті.

Зовсім недавно з'явилися повідомлення про те, що російські збройні сили приймають оперативні і тактичні рішення на основі карт, які відрізняються від ситуації на місцях. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російського військового блогера.

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На думку військового блогера, має бути дві карти — одна для солдатів на фронті, а інша для генерального штабу. Перша — «справжня», тоді як карта для Генштабу була «забілена».

Нагадаємо, у серпні українська спецслужба оприлюднила перехоплену телефонну розмову, в якій російський солдат скаржиться своїй дружині на великі втрати, яких зазнали московські війська. У телефонній розмові він також сказав своїй дружині не вірити повідомленням та інформації з російських ЗМІ, наближених до кремля.

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