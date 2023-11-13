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Україна

Щось пішло не так: окупанти погіршили прогноз щодо Севастополя

20:00 15 листопада 2023
Севастополь

Пропагандистські ЗМІ окупантів заявили про те, що «розроблено прогноз соціально-економічного розвитку Севастополя на 2024−2026 роки». Причому є сценарій, що враховує можливе погіршення соціально-економічної ситуації. Звісно, публічно обговорювати на засіданні фейкового міського уряду стали лише базовий варіант, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Зокрема, анонсується зростання чисельності населення з нинішніх нібито 561 тисячі до 584 тисяч у 2026 році. При цьому ще минулого року окупанти прогнозували, що населення Севастополя до 2025 року становитиме 648 тисяч осіб, і це, вочевидь, ніяк не пов'язано з народжуваністю, яка демонструє в окупованому місті катастрофічний показник.

Ймовірно, окупанти планували «зростання кількості севастопольців» шляхом масового злочинного переселення росіян для «розвитку головної бази Чорноморського флоту», але тепер через очевидну зміну «флотського прогнозу погоди» з цими планами щось пішло не так.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що майже два десятки окупантів поранені внаслідок удару ЗСУ по російських ракетниках у Західному Криму.

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