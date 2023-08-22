Ріанна таємно народила другу дитину

Популярна співачка Ріанна, яка нещодавно встановила черговий музичний рекорд, народила другу дитину. Вона приховала цей факт від ЗМІ та шанувальників. Як повідомляє американський сайт TMZ з посиланням на свої джерела, хлопчик з'явився на світ 3 серпня в Лос-Анджелесі. Як повідомлялося, зараз на місто обрушився потужний тропічний шторм.

Більше жодних подробиць немає. Джерело стверджує, що малюк уже отримав ім'я, і воно починається з літери R.

Батьком дитини є бойфренд Ріанни репер A$AP Rocky. Справжнє ім'я співака Ракім Ателастон Майєрс. Йому 34 роки.

Про свою вагітність Ріанна оголосила в лютому під час виступу в перерві суперфіналу Національного чемпіонату США з американського футболу — Super Bowl. Тоді ця новина просто підірвала інтернет.

Минулого року — 13 травня — у пари народився перший син. Хлопчика назвали RZA. Тоді Ріанна також намагалася якомога довше приховувати як вагітність, так і появу малюка на світ.

Нагадаємо, що американський журнал Forbes опублікував свіжий рейтинг найбагатших жінок у США, які самі заробили свої статки. Серед співачок лідирує Ріанна. Уродженка Барбадосу заробила 1,4 млрд доларів. І це 20-те місце в списку.

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