Ріанна розсекретила ім’я новонародженого сина і вперше показала його фото

Знаменита співачка Ріанна вперше показала свого новонародженого сина, розмістивши в Instagram серію зворушливих сімейних фотографій. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 35-річна поп-діва народила другу дитину 1 серпня. Однак досі вона не повідомляла ні стать малюка, ні його ім'я.

Тепер Ріанна написала, що це хлопчик, і його звуть Раєт Роуз Маєрс.

Батьком дитини є популярний репер A$AP Rocky (справжнє ім'я Ракім Ателастон Майєрс). 3 жовтня щасливому татусеві двох синів виповнюється 35 років.

Нагадаємо, первістка Ріанна народила 16 місяців тому. Батьки довго вибирали йому ім'я. У підсумку назвали його RZA, віддавши данину поваги 54-річному продюсеру і реперу RZA, лідеру групи Wu-Tang Clan, справжнє ім'я якого — Роберт Фіцджеральд Діггс.

Шанувальники зіркової пари зазначають, що імена всіх чотирьох членів сім'ї починаються з літери R.

Знімки щасливого сімейства коментарів не потребують. Ріанна має на них приголомшливий вигляд у джинсовій куртці з капюшоном і темно-синіх легінсах. A$AP Rocky одягнув білу майку і джинси Bottega Veneta.

Але головною зіркою фотосесії, звісно, став Раєт Роуз у рожевому комбінезоні.

Згідно зі свідоцтвом про народження, малюк народився в лікарні в Лос-Анджелесі о 07:41 1 серпня.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Ріанна встановила черговий музичний рекорд навіть без нового альбому.

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