Без нового альбому: Ріанна встановила черговий музичний рекорд

Співачка Ріанна, яка чекає на народження другої дитини, встановила черговий рекорд у своїй музичній кар'єрі. Лише барбадоська зірка змогла досягти значного стримінгового успіху через сім років після виходу свого останнього альбому Hard у 2016 році. Зокрема, у Spotify десять її пісень сягнули одного мільярда прослуховувань.

Співачка відреагувала на це досягнення в інстаграмі. Ріанна повідомила про рекорд та свій статус наймолодшої жінки-мільярдера, яка зробила себе сама. Попзірка також написала: «Bad Gal billi… wit no new album… lemme talk my shit», додавши смайлик з висолопленим язиком і прапор Барбадосу на честь своєї рідної країни.

Ріанна у жовтні 2022 року випустила довгоочікувану пісню Lift Me Up, яка стала головною темою фільму «Чорна пантера: Ваканда назавжди» та присвячена актору Чедвіку Боузману. У лютому 2023-го співачка повернулася на сцену: заспівала баладу Lift Me Up на церемонії вручення премії «Оскар» та стала хедлайнером в перерві між таймами на «Супербоулі» — фінальній грі за звання чемпіона Національної футбольної ліги США, де оголосила про свою другу вагітність.

Під час останнього інтерв’ю, як пише harpersbazaar.com, Ріанна додала, що має намір офіційно випустити новий альбом у 2023 році.

«Я хочу, щоб це сталося цього року, — сказала вона. - Я просто хочу писати музику і знімати відео. І мені потрібна правильна фонова музика з візуальними ефектами».

Додамо, що у творчому доробку попзірки дев’ять Grammy, 13 нагород American Music Awards, 12 нагород Billboard Music Awards. Ріанна також встановила шість світових рекордів Гіннеса.

Раніше повідомляли про те, що права на пісні гурту Queen продадуть компанії Universal за рекордний мільярд доларів.

