«Здала патріота окупантам»: Фаріон потрапила у новий скандал (фото)

Екс-нардепка Ірина Фаріон, яка нещодавно заявила, що не може назвати українцями тих захисників, які говорять російською, знову потрапила в скандал — на цей раз одіозна філологиня своїм постом у соцмережі «здала» російським силовикам проукраїнського студента в окупованому Криму.

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Після скандальної заяви про військових і протестів студентів проти Фаріон, мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку.

Зокрема, 8 листопада вона опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з окупованого Криму Максима Глебова.

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У листі було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в тимчасово окупованому Сімферополі.

У коментарях до поста Фаріон відразу попросили приховати дані хлопця (зокрема, його прізвище), щоб не наражати його на небезпеку. Але мовознавиця відмовилася це зробити і пригрозила заблокувати користувача за таку пораду.

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«Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?» — написала Фаріон.

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Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до Глебова у тимчасово окупованому Криму навідалася російська фсб і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом.

Про те, що хлопця розшукали, повідомили донощики з «Кримського СМЕРШу». Згідно з повідомленням у Telegram-каналі, опублікованих Фаріон даних «виявилося достатньо», щоб схопити хлопця.

У мережі також опублікували відео з «розкаянням» студента, як це часто роблять окупанти.

Хлопця посадили на фоні російського триколора і змусили записати відеозізнання, на якому він говорить, що з ним «провели інтелігентну бесіду» і що він «повністю відмовляється від своїх поглядів, бо розуміє, що був неправий».

На відео хлопець виглядає пригніченим. Подальша доля студента невідома.

Український омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на подію та звернувся до СБУ.

«Народний депутат ВРУ 7 скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа. Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати й вже має (!) наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний! Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у Міністерстві освіти та науки України відреагували на скандал з професоркою Львівської політехніки Іриною Фаріон. І заявили, що підтримують вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць.

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