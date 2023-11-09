Скандал з Фаріон: Міносвіти нарешті озвучило свою позицію

У Міністерстві освіти та науки України відреагували на скандал з професоркою Львівської політехніки Іриною Фаріон. І заявили, що підтримують вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць. При цьому додали, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює виш. Про це заявили у Міністерстві освіти та науки України, інформує Суспільне.

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У МОН заявили, що окрім освітньої функції університети мають завдання формувати особистість та світогляд студента. А тому викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей. Серед них — гідність людини та повага до українських захисників та захисниць. Для цього виші мають обирати до штату тих педагогів, які самі є носіями таких ідей.

«Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО не співпрацювати із людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць», — йдеться у відповіді на запит.

У Міністерстві освіти та науки додали, що саме виші самостійно призначають та звільняють з посади викладачів і працівників освіти. А тому університети несуть відповідальність за те, щоб ці люди були «не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань».

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Як писали «ФАКТИ», днями Львівська політехніка «відхрестилася» від скандальних заяв Фаріон. На її вислювлювання відреагували також боксер Олександр Усик та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

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