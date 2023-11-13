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Суспільство та люди

«Провокація»: Фаріон відреагувала на скандал із арештом студента у Криму

17:50 13 листопада 2023
Ірина Фаріон

Колишня народна депутатка Ірина Фаріон, яка потрапила у новий скандал, відреагувала на звинувачення у поширенні персональних даних проукраїнського студента у тимчасово окупованому Криму.

«Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся — поборете», — написала вона в Telegram.

Як писали «ФАКТИ», раніше Фаріон потрапила у скандал, заявивши, що не може назвати українцями тих захисників, які говорять російською.

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