«Провокація»: Фаріон відреагувала на скандал із арештом студента у Криму

Колишня народна депутатка Ірина Фаріон, яка потрапила у новий скандал, відреагувала на звинувачення у поширенні персональних даних проукраїнського студента у тимчасово окупованому Криму.

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«Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся — поборете», — написала вона в Telegram.

Як писали «ФАКТИ», раніше Фаріон потрапила у скандал, заявивши, що не може назвати українцями тих захисників, які говорять російською.

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