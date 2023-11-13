Новину поспішили видалити: державні російські ЗМІ підтвердили успіх ЗСУ на лівому березі Дніпра

Російські державні агенції ТАРС та РІА «Новини» опублікували на своїх сайтах новину про те, що угруповання військ «Дніпро» перекинуть «на вигідніші позиції» на схід від Дніпра. При цьому ЗМІ посилалися на міністерство оборони рф.

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«Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угруповання „Дніпро“ вирішило перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра. Після перегрупування „Дніпро“ звільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках», — йшлося у повідомленні.

За кілька хвилин новину видалили. Ба більше, обидва агентства заявили, що повідомлення «анульовано як помилкове». Міноборони росії заявило, що жодної інформації про «перегрупування військ» не давало. Потім додало, що то була провокація. У кремлі наголосили, що нічого не коментуватимуть, оскільки інформацію про хід «спецоперації» мають коментувати лише професіонали, тобто військові.

Вся ця чехарда доводить, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ справді досягли серйозних успіхів.

Декілька днів тому українські війська зайняли там селище Кринки, а потім зуміли перекинути туди важку техніку. У районі Кринок вони закріпилися ґрунтовно і продовжують розширювати плацдарм.

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ЗМІ в росії використовують формулювання «перегрупування військ», коли йдеться насправді про відступ. Зокрема, так повідомляли про відступ росіян у Харківській та Херсонській областях восени 2022 року.

Кринки знаходяться на схід — північний схід від уже зайнятих українськими військами територій лівобережжя Дніпра в районі Антонівського мосту. З появою ЗСУ й у Кринках, і навколо цього невеликого села, розташованого на дорозі між Новою Каховкою та Олешками, плацдарм ЗСУ розширюється. Спроби росіян вибити наших бійців звідти не дають окупантам нічого, крім великих втрат.

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