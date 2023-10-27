«Це може змінити хід війни»: польський генерал заявив про підготовку росіян до наступу

Зима на фронті не обіцяє бути спокійною. Саме на цей час росіяни планують великий наступ. Вони хочуть розбити українську армію, коли вона буде виснажена. Ворожа армія налаштована дуже рішуче. Наступ може змінити обличчя цієї війни, про це попереджає в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska польський генерал Вальдемар Скшипчак, який вважає, що українці здобули право на відплату.

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«Українці не використали свій шанс, — каже колишній очільник Сухопутних військ Польщі. — Росіяни готуються до великого контрнаступу. Це дуже небезпечно для України. І те, що відбувається в районі Куп'янська, є попередженням для українців. Те ж саме стосується Авдіївки. Це серйозні проблеми, які загрожують Україні. Тут немає бажання закінчити війну».

За словами генерала, росіяни мобілізували 29-ту армію в Центральному військовому окрузі. Наразі вона наближається до лінії фронту.

«Там близько 80 000 солдатів. Можливо, з усіма ними разом на фронті буде 400 000, але, безумовно, в новій кількості їх не так багато, — каже генерал Скшипчак. — Армія, про яку йдеться, формувалася з минулого року. Її готували, вона має великий потенціал, вона добре оснащена з точки зору техніки, росіяни мають можливості для контрнаступу на даний момент. Коли він може відбутися? За загальними оцінками, взимку. Не зараз, бо багнюка унеможливлює маневрування. Але як тільки земля замерзне, росіяни матимуть умови для ефективного наступу. Вони знають, що найближчий час українці можуть використати для відновлення своїх військових частин, створення нових з'єднань. Щоб не дати українцям такого шансу, вони захочуть провести наступ швидко. І наступ може змінити обличчя цієї війни. Що він має на меті? Перш за все, скористатися ослабленням Києва. Крім того, вони хочуть відхопити великі ділянки української землі, в першу чергу схід і шматок півдня. На цьому будуть зосереджені основні зусилля. Росіяни — на мою думку — завдадуть удару з півночі та півдня».

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Однак він бачить світло в кінці тунелю. Залежно від того, як американці зможуть постачати касетні боєприпаси і ракети ATACMS в Україну. Це може дещо погіршити ситуацію для росіян, особливо відрізавши їх від поставок у південному напрямку.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Україна отримала 31 важкий основний бойовий танк «Абрамс» з американських запасів. «Здається, вже занадто пізно для того, щоб цього року реально змінити ситуацію на краще у важких зусиллях України на півдні та сході країни, — сказав народний депутат України Олексій Гончаренко в інтерв'ю «Newsweek».

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