Пенсії підвищили до 8187 грн: хто з українських пенсіонерів повинен отримувати не менше цієї суми

З 1 березня 2023 року одній з категорій пенсіонерів підвищили пенсії, і тепер вони повинні отримувати не менше вказаної суми.

Йдеться про людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, нагадують у Пенсійному фонді України.

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Згідно з інформацією ПФУ, такі люди можуть вийти на пенсію раніше. Для них пенсійний вік може бути скорочено від 1 до 13 років. Для цього потрібно, щоб страховий стаж становив не менше 15 років.

Особи, які брали участь у ліквідації аварії, можуть вийти на пенсію на 5, 8 або 10 років раніше — це залежить від часу, протягом якого вони працювали в зоні відчуження. Також їхній пенсійний вік може бути скорочено додатково ще на три роки — якщо ліквідатор брав участь у підземних роботах, включно з роботами з особливо важкими або шкідливими умовами згідно зі Списком № 1, затвердженим урядом 24 червня 2016 року. Або на один рік — якщо ліквідатор виконав роботи зі Списку № 2.

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Мінімальна пенсія «чорнобильцям» теж залежить від групи інвалідності. З 1 березня 2023 року вона не може бути нижчою:

8187,48 грн — у інвалідів I групи;

6549,98 грн — у інвалідів II групи;

5048,95 грн — у інвалідів III групи.

Крім того, чорнобильцям встановлено додаткові виплати до пенсій залежно від категорії, до якої належить постраждала людина. Зокрема ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю I групи отримують доплати в розмірі 474,5 гривень, II групи — 379,6 гривень, III

групи — 284,7 гривень.

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Діти ж, які отримали інвалідність або ті, хто був опромінений внаслідок аварії на ЧАЕС мають право на доплати у розмірі 170,82 гривень.

Нагадаємо також, що в Україні особи з інвалідністю з дитинства мають право на отримання одночасно пенсії і соціальної допомоги.

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