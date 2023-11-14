Олег Винник повертається на сцену: у співака прокоментували можливість проведення благодійних концертів

Декілька днів тому україномовний простір Мережі наповнили чутки про те, що співак Олег Винник, який досі перебуває за кордоном, планує повернутися на сцену і виступити з благодійними концертами, гроші з яких підуть на допомогу ЗСУ.

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Про це, зокрема, заговорив оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов.

Крім того, Беспалов з посиланням на своїх інсайдерів сказав, що у Винника зараз фінансові проблеми. Що він разом зі своєю дружиною нібито спустив всі гроші на шкідливі звички і тепер, за словами блогера, думає про те, як відправитися в тур Європою, щоб заробити ще грошей для красивого життя.

«Олег Винник з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступити за кордоном за рахунок українських біженців-вовчиць. Все це буде під соусом допомоги Збройним силам України. У Винника є „благодійний фонд“, через який нібито буде надаватися допомога», — сказав Беспалов.

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Він також звернувся до шанувальників Винника і сказав, що якщо вони вирішать піти на його концерти, то повинні розуміти, що ніякої допомоги ЗСУ не буде, артист витратить зароблені гроші на своє красиве життя.

«Саме купівлею квитків ви забезпечите йому звичний рівень достатку. Тричі подумайте, бо ця людина більше не має нічого спільного з Україною. Ця людина показала своє справжнє обличчя і він зараз там, де повинен бути», — додав блогер.

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У команді Олега Винника згодом відреагували на ці чутки.

Голова офіційного фан-клубу виконавця та його представниця Валерія Барон у коментарі «Музвару» запевнила, якщо артист організовуватиме концертний тур, то повідомить це особисто.

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«Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. Від самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами», — прокоментувала Валерія Барон.

Нагадаємо, Олег Винник майже не з'являється в інформаційному просторі. Однак нещодавно його приятель Петро Мага розповів, як музиканта пограбували за кордоном, вкрали велику суму коштів та навіть погрожували розправою.



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