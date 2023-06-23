Шпигував за бронемашинами і літаками: СБУ затримала російського «крота»

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського «крота» у лавах Збройних Сил України. Це сталося під час багатоетапної операції на Житомирщині, повідомили у прес-центрі СБУ.

Зловмисник збирав для фсб розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ, передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони, а також мав особливе завдання — намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів «MaxxPro».

Затримали ворожого поплічника під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти.

Зломисником виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України. Завербовано його було дистанційно на початку травня 2023 року.

Для виконання завдань ФСБ агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався «в темну» використовувати своїх знайомих. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»), його взято під варту, а по завершенні судового процесу може отримати найвище покарання — довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у травні в Запоріжжі зловили російських агентів, які готували теракти проти командування ЗСУ, а пізніше там же затримали колишнього посадовця податкової міліції, який виявився ворожим агентом.

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