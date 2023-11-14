«Добрий день, вам повістка»: у Львові 7 працівників ТЦК силою «мобілізували» паркувальника з робочого місця

У Львові, де нещодавно чоловіка силоміць заштовхали у мікроавтобус ТЦК, стався новий подібний інцидент: семеро працівників ТЦК та СП силоміць «мобілізували» паркувальника просто з робочого місця і цей факт був зафіксований на відео з камер відеонагляду ЛКП «Львівавтодор».

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Відео спершу поширило видання «Чернівецький промінь», а згодом в «Еспресо.Захід» із посиланням на «Львівавтодор» підтвердили інформацію.

Як повідомили працівники «Львівавтодору», інцидент із військкомами у Львові стався 10 листопада. На відео видно, як один із військових заходить до приміщення, де перебуває персонал, і під руку силоміць виводить на вулицю паркувальника. Під будівлею перебували ще шестеро працівників ТЦК.

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«Еспресо.Захід» інформує, що у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП стверджують, що нічого не знають про інцидент. У військкоматі водночас зазначили, що чоловіки призовного віку самі повинні приходити до ТЦК для уточнення даних.

«Не коментуємо і не маємо такої інформації. У нас такого не було. На цей момент нам відомо лише про один факт, і ми вже подали інформацію про це в соцмережах. Нехай організації надають списки ухилянтів, тоді подібних випадків не траплялося б. Працівники ТЦК мають право приходити на місце роботи до працівників», — заявили в обласному військкоматі.

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Нагадаємо також про скандал із мобілізацією чоловіка просто у лікарні. Випадок стався у Хмельницькому.



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