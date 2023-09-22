Щоб не страждати від заторів: Леонардо Ді Капріо їздить Лондоном на авто з дипломатичними номерами

Леонардо Ді Капріо, який нещодавно відвідав матч за участю легендарного Ліонеля Мессі, знайшов дотепний спосіб переміщатися Лондоном так, щоб не страждати від численних заторів, якими славиться британська столиця. Як стверджують місцеві ЗМІ, знаменитий актор користується автомобілем із дипломатичними номерами. У той час як інші майже 9 мільйонів жителів Лондона нервують у дорожніх заторах, зірка Голлівуду катається без проблем.

Використання автомобіля з дипломатичними номерами означає, що 48-річний Лео може ігнорувати звичайні правила та обмеження перевищення швидкості під час поїздок містом.

Хоча суто технічно такі автомобілі підпорядковуються місцевим правилам, поліція часто не звертає на них уваги, коли йдеться про порушення, які не стали причиною аварії чи іншої ДТП. Такими авто до того ж зазвичай керують водії, захищені від судового переслідування дипломатичним імунітетом.

Повідомляється, що Ді Капріо переміщається Лондоном у яскраво-синьому Range Rover вартістю 80 тисяч фунтів стерлінгів (99 тисяч доларів) із затемненим склом. Машина належить дипломату з Кот-д'Івуару.

Джерело повідомило: «Ні для кого не є секретом, що у Лео є високопоставлені друзі, але це вже трохи занадто. Усі дипломатичні автомобілі легко впізнати за номерними знаками, і найчастіше людина за кермом має дипломатичну недоторканність, тому перевищення швидкості або проїзд на червоне світло час від часу не буде проблемою».

Зокрема, Лео бачили 16 вересня в цьому Range Rover, коли водій привіз актора в модний клуб Chiltern Firehouse. Ді Капріо за звичкою сховав обличчя під чорною маскою і одягнув бейсболку з символікою команди «Лос-Анджелес Лейкерс». На ньому була чорна шкіряна куртка-бомбер поверх простої футболки і джинси.

Італійська модель Вітторія Черетті

У клубі його з нетерпінням чекали дві чарівні моделі Джорджія Грейс Мартін і Нур Різк. Незрозуміло, в яких стосунках з ними перебуває Ді Капріо.Західні ЗМІ стверджують, що зараз знаменитий серцеїд крутить роман із 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті. У всякому разі минулого тижня парочка пристрасно цілувалася на Ібіці.

Нагадаємо, що в травні відбулася світова прем'єра фільму Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця». Представляти картину на Каннському міжнародному кінофестивалі прибули Скорсезе, Ді Капріо і де Ніро.

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