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Не тільки вартість, але й надійність: експерт назвав авто, які рідко ламаються та дешеві в обслуговуванні

10:15 17 вересня 2023
Chevrolet Aveo

Дешеве обслуговування є одним з основних запитів та критеріїв при виборі свого авто. Не звернувши увагу на експлуатаційні витрати, можна щорічно витрачати великі суми, вже не кажучи про регулярну заправку та позапланові ремонти, говорить інженер ДП «Укрметртестстандарт» Денис Черниш.

За словами експерта в коментарі Styler, визначити найдешевші в обслуговуванні автомобілі можна, розділивши їх на групи:

  • автомобілі з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ) — дизельні, бензинові, бензинові з газобалонним обладнанням (ГБО);
  • електрокари.

Двигуни внутрішнього згорання містять багато елементів, що постійно крутяться та труться. Саме такі елементи найбільше зношуються і потребують мастильні матеріали, щоб продовжити свій строк роботи.

Крім того, для екологічності автомобілі з ДВЗ оснащують додатковим обладнанням (системами), яке знижує викиди в повітря, але і знижує ресурс двигуна і додає більше затрат на обслуговування цього обладнання (систем).

В електричних машин на відміну від автомобілів з ДВЗ такі системи відсутні.

Єдиним спільним залишається підвіска автомобіля.

Отже, за словами Дениса Черниша, найдешевшими в обслуговуванні є електричні автомобілі з найпростішою балочною підвіскою.

Якщо ж ви надаєте перевагу автомобілям з двигуном внутрішнього згорання, то обирати потрібно передньоприводні машини зі звичайними атмосферними 4-циліндровими, 8-клапанними двигунами та без систем стабілізації, антиблокування при гальмуванні та кондиціонування. До такої групи авто відносяться популярні в Україні Daewoo Lanos та Chevrolet Aveo, випущені до 2006 року.

«В цих машинах нема чому ламатись. А на те що є, то на ринку дуже великий вибір бюджетних запчастин», — додав інженер.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 5 дешевих проблемних уживаних авто, які краще не купувати.

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