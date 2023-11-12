Справжня німецька якість: названо ТОП-3 вживаних авто, від яких у захваті самі німці

Інженери Німеччини створила низку найбільш довговічних й улюблених автомобілів в світі, які ні в чому не поступаються машинам з Італії, США чи Японії.

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Українське видання вивчило ринок вживаних авто у ФРН, розглянуло відгуки у мережі й склало свій список з трьох німецьких авто, які витримали випробування часом та заслужили захоплення водіїв своєї країни.



BMW 3 серії — багаторічний фаворит, який славиться своєю спортивною динамікою, елегантним дизайном та універсальними характеристиками. Власники часто хвалять його точність на дорозі та справжню радість, яку він приносить ентузіастам водіння. Завдяки широкому вибору двигунів, 3 Series задовольняє різноманітні вподобання.



Основні характеристики:

Потужність: Варіюється від 136 до 503 к.с. у різних моделях.

Крутний момент: Залежно від двигуна, крутний момент коливається від 220 до 600 Нм.

Прискорення: Розганяється від 0 до 100 км/год всього за 4,0 секунди.

Витрата палива: Зазвичай становить від 5,1 до 11,2 л/100 км, залежно від моделі.

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Відгуки власників:

На німецьких автомобільних форумах власники хвалять 3 Series за виняткову керованість і добре продуманий інтер’єр. Багато хто цінує баланс між продуктивністю та повсякденною практичністю.

Volkswagen Golf є наріжним каменем німецької автомобільної культури. Відомий своєю надійністю, практичністю та ефективним використанням простору, Golf є універсальним вибором для широкого кола водіїв. Його позачасовий дизайн еволюціонував, зберігаючи при цьому свій особливий характер.

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Основні характеристики:

Потужність: Варіанти двигунів забезпечують діапазон потужності від 90 до 315 к.с.

Крутний момент: Крутний момент варіюється від 200 до 400 Нм.

Прискорення: Розганяється від 0 до 100 км/год за 4,5−11,8 секунди.

Витрата палива: Зазвичай становить від 3,8 до 8,6 л/100 км, залежно від моделі.

Відгуки власників:

Обговорення на форумі підкреслюють довговічність та економічність Golf. Власники цінують його міцну збірку та широкий вибір двигунів.

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Mercedes-Benz E-Class є синонімом розкоші та вишуканості. Відомий своєю комфортною їздою, передовими технологіями та позачасовою естетикою, E-Class виділяється як символ автомобільної вишуканості.

Основні характеристики:

Потужність: На вибір доступні двигуни потужністю від 156 до 604 к.с.

Крутний момент: Крутний момент варіюється від 250 до 850 Нм.

Прискорення: Розганяється від 0 до 100 км/год за 3,4−9,4 секунди.

Витрата палива: Зазвичай становить від 4,4 до 11,8 л/100 км, залежно від моделі.

Відгуки власників:

Власники часто підкреслюють неперевершений комфорт E-Class, передові функції безпеки та престиж, що асоціюється з брендом. В обговореннях часто підкреслюється плавність роботи та потужність двигуна.

Раніше ми писали про зростання цікавості українців до автівок з механічною коробкою передач, у яких експерти нарахували цілий ряд переваг.

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