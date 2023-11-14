Не тільки гречка і картопля: які продукти подешевшали за останній місяць

Високий урожай в Україні овочів та фруктів позитивно позначився й на цінах на інші харчові продукти.

Так, за даними Держстату, у жовтні подешевшали:

- морква — на 13,9% до 9,5 гривень за кілограм,

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- буряк — на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм,

- картопля — на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм

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- капуста — на 6,3% до 8,5 гривень за кілограм,

- яблука — на 8,7% до 20,1 гривень за кілограм.

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Крупа гречана подешевшали на 11% до 36,5 гривень за кілограм. Проте яйця подорожчали на 10,3% до 48,8 гривні за десяток.

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Відносно цін на алкоголь та сигарети, то, вони рухалися різнонаправлено:

- горілка подешевшала на 0,7% до 118,7 гривень за пляшку 0,5 літра,

- столові вина українських марок подорожчали на 0,7% до 110,2 гривень за пляшку 0,7 літра,

- пиво подешевшало на 0,1% до 31,4 гривень за пляшку 0,5 літра,

- сигарети преміум-класу подорожчали на 0,9% до 94,0 гривні за пачку.

Средние потребительские цены на товары (услуги) в 2023 году

Раніше в НБУ повідомили, що цінова динаміка останніх місяців зумовлювалася низкою факторів, деякі з яких мають тимчасовий характер. Хороші врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції. За прогнозом НБУ, надалі вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься.

До того ж суттєво вплинути на ціни може ситуація на ринку енергоносіїв.

Нагадаємо, з 30 листопада набувають чинності граничні максимальні та мінімальні ціни на електроенергію для тих, хто сплачує тариф за ринковою вартістю.

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