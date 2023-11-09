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Клуб споживачів

З грудня за електрику платитимемо по-новому: що зміниться

20:04 9 листопада 2023
Тарифи на електроенергію

В Україні встановили граничні максимальні та мінімальні ціни на електроенергію для тих, хто сплачує тариф за ринковою вартістю. Зміни наберуть чинності 30 листопада. Таке рішення ухвалили у НКРЕКП.

Так, відповідно до рішення комісії, доба розділятиметься на 4 зони. Ціни на ВДР та РДН змінюються відповідно до години, коли буде здійснюватися споживання.

Як виглядають оновлені тарифи:

• з 23:00 до 7:00 — мінімальне навантаження на систему — 3 тисячі гривень за мегават-годину;
• з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 17:00 — середнє навантаження — 5 600 гривень за мегават-годину;
• з 8:00 до 11:00 — підвищене навантаження — 6 900 гривень за мегават-годину;
• з 17:00 до 23:00 — максимальне навантаження — 7 500 гривень за мегават-годину.

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Варто звернути увагу, що попри попередні очікування, прайс-кеп з 22:00 до 23:00 встановлено на рівні 7 500 гривень за мегават-годину. Першочергово було заплановано зафіксувати його на розмірі 5 600 гривень за мегават-годину. Спочатку оновлення мали вступити у дію 10 листопада. Однак під час засідання комісія вирішила відстрочити цей етап, щоб споживачі могли підготуватись.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як можна заощадити електрику.

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Фото: Pixabay

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