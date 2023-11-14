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Вибухи й погоня: в Дніпрі затримали злочинців, які кинули в свого боржника гранату

15:12 14 листопада 2023
затримання

В Україні правоохоронці фіксують випадки, коли люди використовують боєприпаси, щоб комусь помститися або вирішити спірне питання.

Так, у понеділок, 13 листопада, у Дніпрі зловмисники кинули гранату в автомобіль, який стояв поруч із зупинкою громадського транспорту.

Про це повідомили в обласному главку поліції.

За даними правоохоронців, двоє чоловіків на авто Lexus здійснили напад на перехожого 13 листопада, приблизно о 14:00. Інцидент стався на проспекті Свободи у Новокодацькому районі міста. Боєприпас здетонував біля чоловіка, з яким у зловмисників виник майновий конфлікт.

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Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Чоловіки, які підірвали людину, намагалися втекти від поліції та під час погоні викинули з автомобіля ще одну гранату Ф-1, яка не здетонувала. Окрім того, зловмисники викинули пістолет Макарова, імовірно, щоб позбутися доказів злочину.

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Правоохоронці затримали чоловіків у центральній частині міста, на вул. Павлова. Зловмисниками виявилися 47-річний та 53-річний брати, в яких виник майновий конфлікт із постраждалим, пов’язаний із невиплатою боргу.

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Раніше ми писали про випадок під Києвом, де місцевий мешканець посварився зі своїми гостями й кинув в односельців гранату.

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