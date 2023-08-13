Граната для колишньої: мешканка Дніпропетровщини втратила ноги в результаті помсти ексчоловіка

На Дніпропетровщині, де нещодавно в руках відвідувача відділення Пенсійного фонду вибухнула граната, сталася ще одна надзвичайна подія — вночі вибух прогримів у квартирі в Камʼянському.

Як пише медикиня Лариса Біданцева, вночі до центральної обласної диспетчерської надійшов виклик про вибух в квартирі, на який терміново виїхала бригада інтенсивної терапії Центральної підстанції Камʼянської станції обласного центру ЕМД та медицини катастроф.

Медики на місці зʼясували, що чоловік вирішив помститися колишній дружині і кинув у вікно бойову гранату — 27-річній жінці років відірвало дві ноги.

Їй надали екстрену медичну допомогу та госпіталізували з діагнозом: «Вибухова політравма. Травматична ампутація нижніх кінцівок на рівні середньої третини гомілок. Опіки нижніх кінцівок і нижньої половини тулуба І-ІІ ступеню. Шок».

Як повідомляють у Кам'янському райуправлінні поліції, правоохоронці затримали 24-річного підозрюваного. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також триває досудове розслідування по кримінальному провадженню за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Житомирщині покупець кинув гранату у продавчиню, яка відмовилася продати йому товар у борг. Травми отримали сам «гранатометник» — 58-річний місцевий мешканец, а також 27-річна жінка — мати трьох дітей.

Фото Pixabay

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