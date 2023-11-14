«Мій 8-річний синочок помер у муках через агрофірму»: у Коростені вийшли на протест рідні хлопчика, який отруївся невідомою речовиною

Щодня Оксана Поляновська із села Ходаки, що на Житомирщині, пригортає до грудей портрет 8-річного сина Олександра й гірко плаче. За словами жінки, у липні цього року хлопчик помер у лікарні від отруєння невідомою речовиною. Жінка звинувачує у цьому місцеву агрофірму, яка саме в той час проводила обробку кукурудзяного поля неподалік будинку родини Поляновських. 13 листопада у Коростені родичі померлого школяра вийшли на протест до міської ради. Вони вимагали припинення діяльності агрофірми.

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— Сашко був найменшим у родині й нашою втіхою. Закінчив перший клас місцевої школи. Завжди був світлим, життєрадісним хлопчиком, прагнув пізнати нове, — розповіла «ФАКТАМ» згорьована мама хлопчика Оксана Поляновська. — У школі вчителі раділи кожному його успіху. Особливо коли почули, що він читає, знає англійські літери. Він радів фізкультхвилинкам та іграм. Син обожнював бавитись машинками й змалечку допомагав мені по господарству.

Аграрна фірма, яку я й звинувачую у трагедії, працює в Ходаках близько 13 років. Вони побудували свинокомплекс, обробляють сотні гектарів землі, сіючи там кукурудзу, ріпак, соняшник. Все це кропили хімікатами, навіть фекаліями від свиней удобрювали. Тож можете уявити, який там нестерпний сморід постійно. Особливо у спеку, коли й так нема чим дихати. Претензії до діяльності агрофірми не лише у мене. Не раз люди нарікали, що у криницях вода не відповідає нормам для споживання, бо ми здавали її на аналізи, то зафіксовано було перевищення нітратів у 9 разів. Масово гинули бджоли у пасічників, риба у ставках. Коли кропили ці поля, я весь час ховала дітей у хаті, але від того нестерпного запаху нікуди не можна було дітись. Особисто я сама не раз викликала на місце поліцію, проте жодних дій від них не було. Навіть заяви не реєстрували. Посміялись та й поїхали. Що вже казати про місцевих посадовців, які товаришували з власниками агрофірми.

Сашко був світлим і життєрадісним хлопчиком

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У червні 2023 року, продовжує жінка, підприємці кропили 80 гектарів кукурудзи. Поле, додає вона, за 6−7 метрів до їхньої хати, хоча, згідно із санітарними нормами, ця відстань має бути не менше як 300 метрів.

— У будинку знаходились мої діти — 12-річний Коля та 8-річний Сашко, — говорить Оксана Поляновська. — Туалет у дворі, тому вони пару раз вибігали туди. Того ж вечора помітила, що старшому сину зле, шкіра пожовтіла. Перша думка — хвороба Боткіна. Завезли дитину в лікарню в Коростень, проте там не змогли встановити діагноз. Повезли у дитячу обласну до Житомира. За словами медиків, у Миколи було отруєння невідомою речовиною. На щастя, його змогли врятувати, — продовжує Оксана Поляновська. — А 5 липня раптово став блювати Олександр, ймовірно, організм накопичив ту отруту й почалась така реакція. Два дні син пролежав у реанімаційному відділенні. Лікарі робили все можливе, але він продовжував блювати й слабнув… Ніяка кров йому не підходила, й сина перевели на апарат штучного дихання. Та через дві години констатували смерть. Як нам повідомила лікарка, така анемія протікає вкрай важко й чинників, котрі провокують її, багато — це токсична дія якихось речовин та інфекційні захворювання. У довідці про смерть йдеться, що у Саші виникла поліорганна недостатність через те, що отруївся невідомою хімічною речовиною. Й шансів на порятунок не було.

Олександра ми поховали на батьківщині моїх родичів у сусідній громаді. Агрофірма навіть не просила вибачення й не допомогла з коштами на похорон.

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В хлопчика виникла поліорганна недостатність через те, що отруївся невідомою хімічною речовиною. За словами лікарів, шансів на порятунок не було

Ба більше, додає мати, після трагедії власники продовжили обробляти поля й на вулиці люди знову чули той самий сморід.

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Після того як рідні Олександра Поляновського звернулись до поліції, Коростенською окружною прокуратурою було розпочато два кримінальні розслідування — смерті дитини, ймовірно, від отруєння, а також причин забруднення земель.

«До правоохоронних органів звернулася з заявою мешканка Коростенського району. Вона повідомила, що її двоє дітей, 8 та 12 років, отруїлися парами хімікатів після обприскування посівів на земельних ділянках, що неподалік її будинку, — повідомляли на сторінці відомства. - У важкому стані діти потрапили до лікарень, медикам не вдалось врятувати життя меншого хлопчика. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів розслідується кримінальне провадження, за ст. 115 Кримінального кодексу України „Вбивство“, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Крім цього, зареєстроване кримінальне провадження за фактом забруднення земель, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 239 КК України). З метою встановлення причини смерті дитини проводиться судово-медична експертиза».

А тим часом родина загиблого Олександра 13 листопада з плакатами та портретом хлопчика вийшла на протест до приміщення Коростенської міської ради. Вимагали закрити свиноферму та припинити діяльність агрофірми.

— Слідство ще триває, — розповідає «ФАКТАМ» Оксана Поляновська. — Не знаю, скільки ще буде тривати. Я боюся за старшого сина Миколу. Він після отруєння продовжує лікування. Ми маємо низький дохід, а сину щотижня потрібно здавати у Києві платні аналізи вартістю 800 гривень. Це лайно біля нашого дому й досі смердить. У нас купа доказів, навіть діти знімали на відео, викладали в інтернет. Жодної реакції. Я ходила на прийом до мера Коростеня, до якого належить наше село. Він ніяк не підтримує нашу родину й не робить нічого, щоби така трагедія не повторилась із Миколою. Вдруге він може не пережити це страшне отруєння. Я просто у відчаї. Тому ми й вийшли на мітинг…

Рідні померлого школяра вийшли на протест до міської ради Коростеня

До Поляновських вийшов заступник коростенського міського голови Володимир Корнійчук. Зі слів чиновника, комісія виїздила для взяття проб за кілька тижнів до смерті Олександра Поляновського, і тоді всі проби були в нормі.

«Контролюючі органи приїжджали і не раз заміряли й повітря, й відстань. Я довіряю нашим слідчим відділам. Якщо вони взяли у роботу й немає висновків, я більше коментувати не можу. І не у моїх повноваженнях закривати це підприємство. Пані Поляновська вимагає у нас із міським головою, аби ми закрили цю агрофірму, але підприємство працює у законодавчому полі та просто так закрити підприємство ми не можемо», — сказав «Суспільному» Володимир Корнійчук.

Поки триває слідство, в агрофірмі ситуацію не коментують. Лише 7 липня на своїй сторінці у соцмережі вони залишили повідомлення такого змісту:

«Одним з принципів нашої роботи є прозорість. Ми прагнемо до відкритості та добробуту громад на території своєї присутності. А також несемо відповідальність за те, щоб точна інформація була представлена громадськості, і будемо вдячні за вашу увагу. Ми глибоко засмучені ситуацією, що склалася навколо загибелі дитини на території громади, в якій працюємо. Перш за все, висловлюємо наші глибокі співчуття постраждалій родині. Втрата, яку вони зазнали, є трагедією, яку не повинна пережити жодна родина. Наші серця з ними в цей неймовірно важкий час. Ми впевнені, що наші дії не сприяли трагічним наслідкам. Ми дотримуємося суворих інструкцій і правил, використовуючи сертифіковані препарати та працюючи згідно з законодавством. У своїй роботі ми керуємося принципом відкритого діалогу з владою та суспільством. Це наш колективний обов’язок — знайти правду та повну ясність в цій ситуації. Гербіциди, що використовувались, не можуть бути джерелом таких тяжких наслідків. Відповідні зразки добровільно надані слідству для проведення експертиз. Ми розуміємо занепокоєння та припущення, які виникають у зв’язку з такими трагічними подіями у суспільстві. Закликаємо людей дочекатися офіційної інформації та результатів розслідування».

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