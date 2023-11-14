Чекаємо в Україні: Volkswagen випустить свій найдешевший електромобіль

Бренд Volkswagen, моделі якого подобаються навіть дуже вимогливим водіям, у найближчі 3−4 роки має намір представити новий, більш доступний й повністю електричний автомобіль.

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Райнхард Фішер, старший віцепрезидент і директор зі стратегії Volkswagen Group of America, розкрив цей план на конференції Reuters Events Automotive USA 2023 у Детройті, пише видання t4.com.ua.

Мета таких дій виробника — випуск електромобіля вартістю до 35 тисяч доларів, що повинно розширити ринок електромобілів.

Для досягнення економічної ефективності потенційними місцями виробництва цього доступного електромобіля стануть США (привабливий ринок збуту) та Мексика (порівняно дешева робоча сила).

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Також Volkswagen вивчає можливість локалізації виробництва акумуляторних батарей, що є стратегічним кроком для того, щоб отримати право на пільги, пов’язані з виробництвом акумуляторів, відповідно до закону про зниження інфляції (IRA) від 2022 року.



Враховуючи поточну федеральну податкову пільгу в розмірі $ 7 500, якщо вона залишиться чинною на момент запуску автомобіля, ціна нової електричної моделі може бути ще більш конкурентоспроможною.

Для порівняння, Volkswagen ID.4 початкового рівня наразі коштує від $ 40 тисяч, тому якщо ціна буде меншою на $ 5 тисяч, це зробить електромобіль привабливим для багатьох ринків, в тому числі і для споживачів в Україні.

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А поки до випуску електромобіля ще є час, покупцям вживаних авто радять при купівлі нової машини уважно вивчити дані про її двигун — щоб не мати в подальшому головного болю.

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