«Жест доброї волі» на Херсонщині: стало відомо, чому у рф про це заговорили

Спростовані у рф повідомлення про перегрупування російських військ на східному березі Дніпра у Херсонської області можуть свідчити про реальні дискусії у вищих ешелонах військового командування агресора. Можливо, повідомлення передчасно потрапило в інформаційний простір — до офіційного оприлюднення російськими військовими, вважають в ISW.

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«Російське видання „РБК“ повідомило, що в оригінальних повідомленнях пропагандистських ТАРС і „РИА Новости“ йшлося про те, що командувач об'єднаного угруповання російських військ в Україні (не названий у статті, але з посиланням на начальника генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова) вислухав і погодився з аргументами командування угруповання „Дніпро“ (також не названий у статті, але відомо, що це генерал-полковник Михайло Теплінський) і наказав угрупованню „Дніпро“ здійснити передислокацію та вивільнити сили для проведення наступальних дій на інших не зазначених напрямках, — зазначають в Інституті вивчення війни. — Припущення, що два високопоставлених воєначальники обговорювали передислокацію російських військ з однієї ділянки фронту на іншу, не є чимось дивним або неймовірним».

У повідомленні РБК також йдеться про те, що російське військове командування оцінило ситуацію в Херсонській області як таку, що не становить явної загрози для російських військ. Попри майже постійне занепокоєння щодо Херсонського напрямку з боку мілблогерів, російське військове командування, схоже, заклопотане іншими ділянками фронту, а саме — Авдіївським напрямком, де російські війська проводять наступальні операції, додають аналітики Інститут вивчення війни.

«Герасимов і Теплінський, можливо, зважили витрати на утримання передових підрозділів у Херсонській області з перевагами передислокації цих підрозділів на інші ділянки фронту й вирішили, що нинішнє російське угруповання в тилових районах Херсона є достатнім для захисту від українських операцій на східному березі».

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив 12 листопада, що російське командування на Херсонському напрямку відмовилося від перекидання до лінії фронту додаткових сил 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії, що виходять за рамки окремих полків і батальйонів, вирішивши натомість утримувати їх у ближньому тилу та в других ешелонах оборони. Припущення, що російські війська мають сильнішу присутність у тилових районах Херсонської області, значною мірою збігається з нібито обговореннями Герасимовим і Теплінським вивільнення цих фронтових частин і перекидання їх на інші ділянки фронту.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області ЗСУ повністю знищили будівлю, в якій перебували високопоставлені офіцери Слідчого комітету рф.

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