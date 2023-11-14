Фаза дощу перейде у фазу мокрого снігу: синоптикиня розповіла про погоду найближчими днями

Згідно зі спостереженнями метеорологів, ця осінь в Україні аномально тепла, а в Києві вона побила температурний рекорд 80-річної давнини.

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Попри те що на дворі вже половина листопада, температура повітря в Україні ще досить прийнятна, вважає синоптикиня Наталка Діденко.

У середу, 15 листопада, очікуються дощі на заході, півдні, місцями невеликі на півночі України. На сході та в центральних областях серйозні опади малоймовірні. Сильного вітру не буде.

Найближчої ночі очікується +3…+8 градусів, вдень +8.+12, у південній частині вночі +8…+12, вдень +10…+15 градусів.

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У Києві 15 листопада буде хмарна волога погода. Протягом дня температура повітря близько +9 градусів.

«А ось надалі по тижню стовпчики термометрів справді почнуть сповзати вниз і в умовах вологої погоди, як тільки низька температура повітря та дощ спробують зустрітися, атмосфера одразу переведе їх на інший рівень — фаза дощу перейде у мокрий сніг», — пише синоптикиня.

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За попередніми прогнозами, 18 листопада дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях, на решті території — без істотних опадів.

19 листопада опади у вигляді дощу найбільш ймовірні у південній частині. На решті території хмарно, на півночі може бути незначний дощик чи мокрий сніг.

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Більш детально про погоду на цьому тижні у нашому матеріалі.

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