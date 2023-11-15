«Козел, що можу сказати»: титулованого російського футболіста облили брудом на батьківщині за «зраду»

Одному з найтитулованіших російських футболістів, володарю Кубка УЄФА у складі цска Василю Березуцькому добряче дісталося за висловлювання, в якому він порадив спортсменам-співвітчизникам продовжувати кар'єру закордоном. Тим паче, що сам колишній армієць зібрав речі і тепер мешкає з родиною в Іспанії. Раніше футболіста з російським паспортом не пустили до Шотландії на матч Ліги чемпіонів.

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«Козел він, що можу сказати, — накинулася на Березуцького триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних перегонів рф Олена Вяльбе в коментарі Sport24. — Сказала б у грубій формі, але, на жаль, ЗМІ не варто таке писати. Нехай він живе далі в Іспанії або де ще хоче жити. Нехай його там пестять і плекають. А ми збоку дивитимемося, як це відбуватиметься».

Нагадаємо, що через дискваліфікацію російські збірні позбавлені права проводити офіційні міжнародні матчі, а клуби відсторонені від єврокубків. «Треба футболістам говорити правду. Якщо хочете грати дійсно на високому рівні і чогось досягти, то зараз 100% треба їхати. Якщо просто заробляти гроші та грати, тоді можна залишатися. Це стосується не лише російських футболістів. Це стосується взагалі всіх російських спортсменів, які, якщо можуть виступати десь, повинні виступати. І не має значення, за яку країну, не важливо, під яким прапором і як», — заявив Василь Березуцький в інтерв'ю YouTube-каналу Nobel.

Нагадаємо, що Олена Вяльбе у 2022 році підтримала напад росії на Україну, цинічно заявивши при цьому, що «ми не воюємо з Україною, і на неї ніхто не нападав».

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Додамо, що Василь Березуцький виступав за цска упродовж 17 років. За цей час він виграв 14 трофеїв: Кубок УЄФА, шість чемпіонатів та сім Кубків росії. Крім того, у період з 2020-го до 2021-го, а також у 2022 році Березуцький працював у тренерському штабі армійців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знамениту фігуристку, яка підтримує росію, позбавили громадянства Литви.

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Фото ФК цска

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