Раді пропонують зобов'язати українців декларувати покупку валюти

В Україні, де з жовтня були скасовані фіксовані курси долара та євро, в парламенті зареєстровано проєкт закону, яким пропонується обов’язкове декларування великих покупок іноземної валюти.

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Як повідомляє gsminfo.com.ua, в документі йдеться про певні категорії громадян, зокрема, держслужбовців, народних обранців та суддів. Втім, цей перелік ще не остаточний. Проєктом пропонується, що декларуванню мають підлягати операції, які перевищують 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2023 році — близько 134 000 гривень, тобто приблизно 3 500 доларів).

Метою законопроєкту називають регулювання доходів від обміну валюти та запобігання приховуванню таких прибутків від державного нагляду та використанню їх для відмивання грошей або іншої незаконної діяльності.

Адже обмінні курси валют є надзвичайно волатильними, і конвертація валют, наприклад, гривні в долари і навпаки, може призвести до значних фінансових прибутків, іноді навіть у мільйони гривень.

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Нагадаємо, що у новому економічному прогнозі МВФ World Economic Outlook. зазначалося, що девальвація гривні може статися вже наприкінці 2023 року. Експерти прогнозують, що середньорічний курс гривні до долара наступного року становитиме 41,4 грн/$, у 2025 — 46,0 грн/$, а у 2028 році може зрости до 53,9 грн/$.

Фото Pixabay

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