Новий спікер Палати представників США вимагає від Білого дому розділити пакет військової допомоги для України та Ізраїлю

Новий речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Білий дім має розділити об'єднаний пакет фінансової допомоги Україні та Ізраїлю. Він наголосив, що республіканці у нижній палаті Конгресу не підтримають пропозицію адміністрації президента Джо Байдена, яка пропонує виділити 106 млрд доларів на зміцнення національної безпеки.

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Як уже повідомляли «ФАКТИ», Байден та його радники вирішили, що об'єднання військової допомоги Україні та Ізраїлю має більше шансів отримати підтримку Конгресу. Наша країна мала отримати 61 млрд доларів, Ізраїль — 14 млрд доларів. Решту грошей Білий дім мав намір витратити на інші потреби, включаючи посилення охорони кордону з Мексикою з метою боротьби з нелегальною міграцією.

Джонсон заявив, що республіканці в Палаті представників досягли консенсусу щодо розподілу допомоги Україні та Ізраїлю — двом країнам, втягнутим у військові конфлікти.

Тепер у адміністрації Байдена залишається трохи більше двох тижнів, щоб спробувати переконати Джонсона, чи внести зміни до свого проекту. До 15 листопада Конгрес (обидві палати) мають затвердити федеральний бюджет нового фінансовий рік. Нагадаємо, наприкінці вересня було ухвалено тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну. Цей компроміс коштував посади спікера Палати представників попереднику Джонсона Кевіну Маккарті.

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Зважаючи на все, Україна має все менше шансів на відновлення стабільного отримання американської військової допомоги.

Раніше експерти назвали три види озброєнь США, яких потребують Ізраїль та Україна.

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Тим часом у Словаччині приведено до присяги проросійський уряд на чолі з Робертом Фіцо, який раніше заявляв, що Словаччина «не поставить Україні жодного патрона».

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