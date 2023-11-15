«Консервуємо вишні, збираємо гриби, готуємо голубці»: реперка alyona alyona розповіла про нового бойфренда

Популярна реперка alyona alyona, на концерті якої у Роттердамі стався інцидент зі стріляниною, вперше розповіла про свого нового хлопця. Вона зізналася, що зустріла кохання під час повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю Маші Єфросиніній реперка поділилася, що вони познайомилися у соцмережі. Хлопця звати Володимир, він також музикант, працює в жанрі клубної електронної музики.

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За словами alyona alyona у них завязалася переписка на тему творчості та з приводу того, як правильно оформити та подати документи, щоб мати можливість поїхати виступати за кордон.

«У нас була переписка, були просто реакції на сторіз, на треки. Бо я артистка, він — музикант. Ніхто не розглядав нікого в жодному контексті. Навіть тоді, коли ми почали спілкуватися, ніхто не думав… І ми почали спілкуватися через те, що я трошки допомагала з документами артистам, хто питав мене про виїзд за кордон. У мене є список. Але це не панібратство, просто я це пройшла, я розуміла, як це. Тоді був такий момент, коли треба топить за все, щоб з нашими прапорами виходили всі артисти в різних жанрах музики. І от на цьому почалася переписка з Вовою», — розповіла Альона.

Поступово спілкування онлайн переросло у більш дружні стосунки. Як каже артистка, між ними виникла «хімія». Зараз закохані живуть разом, Володимир допомагає їй у творчості та в побутових справах. Помешкання вони ділять з братом хлопця. Проте скромні умови не заважають співачці бути щасливою.

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«Консервуємо вишні, збираємо гриби, готуємо голубці… Маємо два котика… Мені все одно, що ми живемо не в хоромах. Ми живемо у трьошці з його братом і дівчиною. Мені все одно, що там немає супер ремонту. Дійсно, байдуже. Я там щаслива», — поділилася Альона.

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Вона каже, що разом з Володимиром вирішили не виносити свої стосунки на загал, тому утримується від демонстрації їх у соцмережах.

Зараз вона взяла паузу в роботі та займається своїм здоров’ям у пансіонаті, де проходить процедури та фізичні навантаження.

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Разом із Jerry Hеil реперка бере участь у національному відборі на «Євробачення».

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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