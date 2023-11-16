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Хрусткі часниково-сирні булочки: несподіване поєднання від блогерки з Маріуполя

9:12 16 листопада 2023
Хрусткі часниково-сирні булочки: несподіване поєднання від блогерки з Маріуполя

Відома маріупольська блогерка Ольга Матвій, яку російський ворог вигнав з її рідного міста, залишилася в Україні і продовжує вести свій 5,5-мільйонний YouTube-канал про смачну їжу. І зараз вона не лише готує, але й заряджає співвітчизників позитивом, адже точно знає, що нинішні вимушені переселенці неодмінно повернуться до своїх домівок.

Напередодні блогерка опублікувала новий ролик з рецептом часниково-сирних булочок, смак яких точно віджене будь-яку темну силу (включно з підлим російським ворогом)!

Для тіста підготуйте:

  • борошно — 200 г;
  • сіль, цукор, вершкове масло (м'яке) — по 0,5 чайної ложки;
  • дріжджі — 5 г;
  • молоко — 150 г.

Начинка:

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  • сир — 150 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • свіжий кріп;
  • часник — 3−4 зубчика;
  • соєвий соус — 30 мл;
  • кунжут — 50 г.

Випікати булочки слід при 200 градусах протягом 12−15 хвилин.

Покрокові інструкції з приготування смаколика дивіться на відео.

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