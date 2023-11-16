Хрусткі часниково-сирні булочки: несподіване поєднання від блогерки з Маріуполя
Відома маріупольська блогерка Ольга Матвій, яку російський ворог вигнав з її рідного міста, залишилася в Україні і продовжує вести свій 5,5-мільйонний YouTube-канал про смачну їжу. І зараз вона не лише готує, але й заряджає співвітчизників позитивом, адже точно знає, що нинішні вимушені переселенці неодмінно повернуться до своїх домівок.
Напередодні блогерка опублікувала новий ролик з рецептом часниково-сирних булочок, смак яких точно віджене будь-яку темну силу (включно з підлим російським ворогом)!
Для тіста підготуйте:
- борошно — 200 г;
- сіль, цукор, вершкове масло (м'яке) — по 0,5 чайної ложки;
- дріжджі — 5 г;
- молоко — 150 г.
Начинка:
- сир — 150 г;
- вершкове масло — 100 г;
- свіжий кріп;
- часник — 3−4 зубчика;
- соєвий соус — 30 мл;
- кунжут — 50 г.
Випікати булочки слід при 200 градусах протягом 12−15 хвилин.
Покрокові інструкції з приготування смаколика дивіться на відео.
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