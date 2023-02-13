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Пиріг «Стаканчик» від Ольги Матвєй: готуйте, коли потрібно, щоб на душі стало легше

14:41 13 лютого 2023
пиріг

Блогерка з Маріуполя Ольга Матвєй часто пропонує рецепти смачних страв з доступних та недорогих продуктів, які не вимагають тривалого приготування.

Днями блогерка розповіла, як спекти пиріг «Стаканчик», для якого потрібно лише змішати всі інгредієнти.

Продукти:

Йогурт 1 стаканчик (125 гр)
Яйця 3 шт
Ваніль
Цукор 250 гр
Борошно 190 гр
Олія рослинна 90 мл
Розпушувач 5 гр

Весь процес блогерка записала на відео.


Раніше Ольга Матвєй запропонувала рецепт пирога з куркою та сиром, для якого потрібно просто нарізати всі інгредієнти, змішати та поставити у духовку.

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