Пиріг «Стаканчик» від Ольги Матвєй: готуйте, коли потрібно, щоб на душі стало легше
Блогерка з Маріуполя Ольга Матвєй часто пропонує рецепти смачних страв з доступних та недорогих продуктів, які не вимагають тривалого приготування.
Днями блогерка розповіла, як спекти пиріг «Стаканчик», для якого потрібно лише змішати всі інгредієнти.
Продукти:
Йогурт 1 стаканчик (125 гр)
Яйця 3 шт
Ваніль
Цукор 250 гр
Борошно 190 гр
Олія рослинна 90 мл
Розпушувач 5 гр
Весь процес блогерка записала на відео.
Раніше Ольга Матвєй запропонувала рецепт пирога з куркою та сиром, для якого потрібно просто нарізати всі інгредієнти, змішати та поставити у духовку.146
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