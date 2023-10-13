Домашні смажені пиріжки з яблуками: смачні, як у казці
Смажені пиріжки з яблуками — хіт сезону. Вони рум'яні, ароматні та смачні, як у казці. Не пошкодуйте часу і сил — вони того варті. Подавайте до чаю! Домашні пиріжки є домашні. Такі не купиш у магазині.
Рецептом усіма улюблених ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати булочки з сирного тіста.
- Приготуємо смачні пиріжки з яблуками, — каже Елла Іванова. — Головне — не шкодувати начинки. Тісто ж має бути тонким. Мені дуже подобається цей рецепт. Сподіваюся, і у вас він стане улюбленим.
Домашні смажені пиріжки з яблуками
Приготуємо заварну основу. Для цього потрібно з'єднати.
- 150 г борошна
- 200 г окропу
- Сіль — пів чайної ложки
- 1 чайна ложка цукру
- 10 г олії
Основне тісто
Коли заварна основа готова і вже охолола, додаємо 6 г пресованих дріжджів, 25 г води, 180−200 г борошна. Замісити м'яке тісто.
Начинка
- 500 г яблук
- 30 г вершкового масла
- 50 г цукру
Усі інгредієнти начинки протушкувати до м'якості й теж дати охолонути.
Сформувати пиріжки і смажити в олії до готовності.
І смачного!
Нагадаємо рецепт салату з картоплею, грибами та солоними огірками.
Фото з альбому Елли Іванової21