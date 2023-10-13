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Домашні смажені пиріжки з яблуками: смачні, як у казці

22:31 16 жовтня 2023
Домашні смажені пиріжки з яблуками

Смажені пиріжки з яблуками — хіт сезону. Вони рум'яні, ароматні та смачні, як у казці. Не пошкодуйте часу і сил — вони того варті. Подавайте до чаю! Домашні пиріжки є домашні. Такі не купиш у магазині.

Рецептом усіма улюблених ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати булочки з сирного тіста.

- Приготуємо смачні пиріжки з яблуками, — каже Елла Іванова. — Головне — не шкодувати начинки. Тісто ж має бути тонким. Мені дуже подобається цей рецепт. Сподіваюся, і у вас він стане улюбленим.

Домашні смажені пиріжки з яблуками

Приготуємо заварну основу. Для цього потрібно з'єднати.

  • 150 г борошна
  • 200 г окропу
  • Сіль — пів чайної ложки
  • 1 чайна ложка цукру
  • 10 г олії

Основне тісто

Коли заварна основа готова і вже охолола, додаємо 6 г пресованих дріжджів, 25 г води, 180−200 г борошна. Замісити м'яке тісто.

Начинка

  • 500 г яблук
  • 30 г вершкового масла
  • 50 г цукру

Усі інгредієнти начинки протушкувати до м'якості й теж дати охолонути.

Сформувати пиріжки і смажити в олії до готовності.

І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з картоплею, грибами та солоними огірками.

Фото з альбому Елли Іванової

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