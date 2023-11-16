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Унікальні кадри: розвідники показали підготовку та реалізацію рейдів в окупований Крим

10:45 16 листопада 2023
Розвідник

Рейди українських розвідників в тимчасово окупований Крим показали, що мотивовані спецпризначенці ГУР МО України гідно продовжують славетний бойовий шлях українських воїнів, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Головним управлінням розвідки Міноборони України.

«Унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами „Стугни“ та „Братства“ спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України», — йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, 24 серпня ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму. Близько 5:00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Там відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації. Згодом представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів знаходиться в зоні досяжності для проведення операцій нашими силами. Окрім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили в Криму український прапор. А вже 10 листопада в результаті нічної операції українськими воїнами в Криму було уражено малі десантні кораблі чорноморського флоту рф, а саме — катери проєкту 11770 (класу «серна»).

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