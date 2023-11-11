Одноклубник Зінченка та двоє новачків: збірна Італії оголосила склад на вирішальний матч з Україною

Тренерський штаб збірної Італії з футболу, яка програла на «Уемблі» Англії (1:3), оприлюднив склад команди на вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату Європи проти Північної Македонії (17 листопада у Римі) та України (20 листопада у Леверкузені).

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Наставник «Скуадри Адзурри» Лучано Спаллетті розраховує як на стару гвардію (зокрема, на одноклубника Олександра Зінченка за «Арсеналом», уродженця Бразилії Жоржиньо), так і на двох дебютантів — захисника «Ювентуса» Андреа Камбьясо та гравця середньої лінії Андреа Кольпані.

Загалом у списку збірної Італії 29 футболістів:

воротарі — Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», Франція), Алекс Мерет («Наполі»), Іван Проведель («Лаціо»), Гульєльмо Вікаріо («Тоттенхем», Англія);

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захисники — Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (усі — «Інтер»), Андреа Камбьясо, Федеріко Гатті (обидва — «Ювентус»), Джованні ді Лоренцо («Наполі»), Рафаел Толой («Аталанта») ;

півзахисники — Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — «Інтер»), Джакомо Бонавентура («Фіорентина»), Андреа Кольпані («Монца»), Брайан Крістанте («Рома»), Жоржиньо («Арсенал», Англія), Мануель Локателлі («Ювентус»);

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нападники — Доменіко Берарді («Сассуоло»), Федеріко К'єза, Мойзе Кін (обидва — «Ювентус»), Стефан Ель Шаараві («Рома»), Маттео Політано, Джакомо Распадорі (обидва — «Наполі»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Ніколо Дзаньоло («Астон Вілла», Англія).

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Нагадаємо, що один із лідерів чинних чемпіонів Європи Сандро Тоналі з «Ньюкасла» дискваліфікований на 10 місяців через нелегальні ставки на матчі.

Становище команд у групі С: 1. Англія — 16 очок (6 матчів); 2. Україна — 13 (7); 3. Італія — 10 (6); 4. Північна Македонія — 7 (6); 5. Мальта — 0 (7).

Як відомо, у фінальний турнір Євро-2024, який прийме Німеччина, вийдуть дві найкращі команди з групи.

Щоправда, команда Сергія Реброва, навіть на випадок невдачі в групі, має резервний варіант пробитися на чемпіонат Європи — через плей-оф Ліги націй. Щоб гарантувати собі вихід до плей-оф, Україні потрібно, щоб Сербія зберегла друге місце у своїй групі. За два тури до фінішу Мітрович та компанія випереджають Чорногорію на 5 очок (у чорногорців — гра у запасі). Тож шанс у нас дуже хороший.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА розлютив Україну перед вирішальним матчем з Італією за путівку на Євро-2024.

Фото Football Italia

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