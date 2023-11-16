Довговолоса блондинка в модних джинсах: Максим Галкін показав майже дорослу доньку Лізу

Схоже, сімейство Галкіна-Пугачової потихеньку обживається на новому місці на Кіпрі, куди переїхало на рік з Ізраїлю.

Про це говорить той факт, що гуморист почав розміщувати у Мережі фото, зроблені з шикарної трьохрівневої квартири, яка знаходиться в багатоповерховому будинку прямо на березі моря.

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На фото, яке зробив Галкін, зображено його доньку Лізу, яка сидить на дивані у вітальні.

Нове фото Лізи Галкіної

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Стіни в кімнаті білого кольору, все витримано в мінімалістичному дизайні.

Ліза одягнена в модні джинси з вишивкою та сорочку сучасного крою. Дівчинка розпустила своє довге волосся і демонструє татові свою променисту усмішку.

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На цей раз коментарі до посту гуморист відключив. Проте шанувальники все одно почали обговорювати фото в Мережі. Багато хто захопився тим, як виглядає 10-річна спадкоємиця Пугачової. Фанати зазначили, що вона успадкувала мамину чарівність та красу.

Віідзначимо, що після переїзду дітям подружжя довелося перейти на нове навчання. На Кіпрі вони можуть ходити до державної школи, оскільки мають громадянство Євросоюзу. Але також двійнята Ліза та Гаррі можуть ходити до приватної школи. Причому раніше експерти з'ясували, що навчання там для них буде набагато дешевшим, ніж у престижній школі, що знаходиться недалеко від села Грязь, де вони навчалися раніше.

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Нагадаємо, що сама Алла Пугачова нещодавно знову опинилася під шквалом критики з боку недоброзичливців-путіністів. Втім, легендарна співачка знайшла, як їм відповісти.

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