«Не витрачайте свої сили на марні спроби знищити мене»: Алла Пугачова потужно звернулася до «заздрісників і наклепників»

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка планує повернутися на сцену, відповіла в Instagram людям, які підняли хвилю хейту проти неї у соцмережах.

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«Смішно і сумно спостерігати за купкою шалених недоособистостей, заздрісників та наклепників. Ви такі кумедні! До речі, саме вас я назвала рабами і холопами, народ у цьому випадку ні до чого, він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і жалію, а ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками та нахабною брехнею намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила та співала, жертвувала своїм здоров'ям та особистим життям. Не вийде це у вас, хоч би як ви старалися. Тож не витрачайте сили свої та кошти на марні спроби знищити мене чи знецінити моє життя та творчість. Моя багатомільйонна армія шанувальників мене не зрадить!» — написала вона.

Примадонна заявила, що виконала свою місію.

«Я свою місію виконала, я давно не співаю, і моєю долею керує всесвіт. І не треба рахувати кількість волосся на моїй голові (після Чорнобиля — дякую, хоч щось залишилося). І голос мій стомлений все одно звучить, якщо врахувати, що півстоліття незважаючи на хвороби, я бігла до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі. І ноги ходять, і очі бачать, і вуха чують. Гроші мої рахуєте? Так, я працювала, я їх заробляла на відміну від тих, хто прогуляв і пропив свою зоряну годину і бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Пугачова. Як зручно, чи не так? Та й не в грошах щастя. Свобода — це головне багатство. І я її в собі бережу, цим живу і постараюся дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом. Живемо далі! PS Колись я попросила Ярослава Дронова сказати одну важливу фразу, тепер і я її скажу, хоча мене ніхто й не просить: Ви ще про мене почуєте! Хочете ви цього чи ні, але життя показує, що я й досі у ваших серцях», — написала співачка.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Пугачова здійснила несподіваний візит до росії. Після чого вона поїхала до Латвії.

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