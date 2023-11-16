Кримська рибна криза: окупанти розікрали кошти, які виділили на відновлення галузі

В окупованому Криму, де нещодавно українські розвідники знищили два десантних катери ворога, місцеве населення все частіше скаржиться на здорожчання харчових продуктів, зокрема риби. Севастопольські пропагандисти, спираючись на так званого керівника асоціації рибопромисловців Севастополя та Криму Валерія Сивочуба, спробували дати заспокійливі пояснення ситуації, що склалася. Але навіть вони вже не намагаються приховувати роль у рибному дефіциті обмеження районів мореплавання через воєнні дії агресора та зростання цін на пальне, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

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«При цьому основною причиною дефіциту журналісти від агресора пропонують вважати інше, а саме малий вилов, причому такий, що відбувається повсюдно, від Тарханкута до Адлера, та який нібито почався з весни 2023 року, — пише Асоціація реінтеграції Криму. — Й головними винуватцями зростання цін пропонують вважати перекупників з Краснодарського краю, які покривають свій дефіцит риби за рахунок її нібито «тотального скуповування» в Криму. Крім того, Сивочуб і ЗМІ окупантів прямим текстом натякають, що обіцяні й навіть нібито виділені окупантами мільйонні кошти підтримки рибалок, власне, до підприємців не дійшли. Причому з банальної причини: рибалки за ними побоювалися звертатися, оскільки кошти були розписані винятково, кому потрібно, та зайві роти тут дуже швидко б дізналися, що таке «браконьєрство», «штрафи» та «позбавлення дозволів».

Але, додають в асоціації, ця глибока відвертість від керівника рибопромисловців та пропагандистів досить прозаїчна:

«Вони явно не проти вибити у 2024 році від адміністрації хоча б частку від корупційної «кулеб'яки з барабулею», спробувати в ручному режимі обмежити вивезення конкурентами кримської риби до росії, а також і оббілити військових агресора в ситуації рибного дефіциту.

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Але якщо і повірити Сивочубу та компанії, то залишається без відповіді досить просте риторичне питання: а що власне трапилося до весни 2023 року на акваторії Чорного та Азовського морів, якщо в них стало надзвичайно менше риби".

Раніше пропагандистські ЗМІ загарбників дали невтішний прогноз щодо соціально-економічного розвитку Севастополя.

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Тим часом українські розвідники показали підготовку та реалізацію рейдів в окупований Крим.

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