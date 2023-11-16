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Погода

Активний циклон Linus принесе мокрий сніг та вітер: яка погода очікується в Україні напередодні вихідних

14:54 16 листопада 2023
осінь

У п'ятницю, 17 листопада, в Україні значно похолодає, очікуються опади у вигляді снігу та сильний вітер. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«Завтра, 17 листопада, через діяльність активного циклону з південного заходу на ім'я Linus в західних областях України очікується хмарна волога погода з дощем та мокрим снігом. До негоди приєднається сильний вітер південно-східного напрямку», — уточнила вона.

За її словами, невеликі дощі також можливі у східній частині України, а на решті території у п'ятницю істотних опадів не передбачається.

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Синоптикиня зазначає, що найближчої ночі на заході та півночі від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу, а на решті території +2…+7 градусів. А впродовж дня 17 листопада очікується +3…+8 градусів, лише на півдні буде трохи тепліше, +7…+11 градусів.

У Києві завтра буде хмарна погода, істотних опадів не очікується. Вночі +1…+3 градуси, на околицях до -1, вдень у п'ятницю близько +4 градусів.

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Нагадаємо, за попередніми прогнозами синоптиків, 18 листопада дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях, а 19 листопада опади у вигляді дощу найбільш ймовірні у південній частині, на півночі може бути незначний дощ або мокрий сніг.

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