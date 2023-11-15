Морози до -14: в Україну йде різке похолодання

В Україні погіршиться погода. У період з 19 по 23 листопада в Україні очікується сильне похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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«Температура повітря знизиться до невеликих „мінусів“, а в нічні години 23-го та 24-го листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно до -10−14 градусів! І, відповідно, є висока ймовірність снігу в багатьох областях. Тому підготуйте себе та свої справи заздалегідь», — написала вона.

За її прогнозом, 16 листопада в Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг.

«Завтра вдень у більшості західних областей опади припняться. У четвер практично повсюди посилиться вітер до штормових поривів, обережно! Температура повітря становитиме найближчої ночі 0+5 градусів, на півдні до +9 градусів, завтра вдень передбачається +4+9 градусів, у південній частині та на південному сході +9+12, в Криму до +14 градусів», — прогнозує Діденко.

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У Києві 16 листопада також буде рвучкий вітер, до 12−15 метрів за секунду. Місцями в Києві завтра очікується невеликий дощ, ввечері можливий мокрий сніг. Впродовж доби температура повітря буде приблизно однаковою, +4+6 градусів, завтра ввечері зниження до +1+4 градусів.

«Надалі ще холоднішатиме, в суботу в західних областях погода — увага! — буде особливо несприятливою із сильним мокрим снігом та штормовим вітром, у неділю на півдні, в центрі та на сході пройдуть сильні дощі та буде сильний вітер!» — прогнозує синоптикиня.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві було побито температурний рекорд 80-річної давності. Так, 31 жовтня максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7°С, що на 1,2°С вище за попередній рекордний показник 1926 року.

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