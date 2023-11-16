Перевізники у Словаччині заблокували кордон з Україною
У четвер, 16 листопада, автоперевізники Словаччини підтримали своїх польських колег й теж заблокували кордон з Україною. Про це повідомляє teraz.sk.
За ініціативою Спілки автоперевізників Словаччини заблоковано прикордонний перехід Вишнє Нємецке зі словацького боку. Акція мала тривати годину.
«Ми закриємо його на годину за попередженням. Наша мета — підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників на території ЄС», — цитує видання слова голови спілки Станіслава Скали.
Далекобійники перекрили дорогу до переїзду легковими автомобілями. В акції протесту також беруть участь представники польських перевізників, які перекрили кордон з Україною в Польщі.
Словацькі автоперевізники погрожують, що якщо Брюссель не врегулює ситуацію, то повністю перекриють кордон з Україною.
Як відомо, польські перевізники з 6 листопада протестують проти лібералізації правил ЄС для українських колег, яка була запроваджена після вторгнення в Україну російських військ.
У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною — пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину.
13 листопада українські чиновники мали перемовини з перевізниками Польщі щодо розблокування кордону, але сторони не дійшли згоди.
Нагадаємо, днями на польському кордоні в черзі помер водій вантажівки з України.67