Перевізники у Словаччині заблокували кордон з Україною

У четвер, 16 листопада, автоперевізники Словаччини підтримали своїх польських колег й теж заблокували кордон з Україною. Про це повідомляє teraz.sk.

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За ініціативою Спілки автоперевізників Словаччини заблоковано прикордонний перехід Вишнє Нємецке зі словацького боку. Акція мала тривати годину.

«Ми закриємо його на годину за попередженням. Наша мета — підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників на території ЄС», — цитує видання слова голови спілки Станіслава Скали.

Далекобійники перекрили дорогу до переїзду легковими автомобілями. В акції протесту також беруть участь представники польських перевізників, які перекрили кордон з Україною в Польщі.

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Словацькі автоперевізники погрожують, що якщо Брюссель не врегулює ситуацію, то повністю перекриють кордон з Україною.

Як відомо, польські перевізники з 6 листопада протестують проти лібералізації правил ЄС для українських колег, яка була запроваджена після вторгнення в Україну російських військ.

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У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною — пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину.

13 листопада українські чиновники мали перемовини з перевізниками Польщі щодо розблокування кордону, але сторони не дійшли згоди.

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Нагадаємо, днями на польському кордоні в черзі помер водій вантажівки з України.

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