«Так, буду висуватись»: Олексій Арестович заявив про намір балотуватись на виборах президента України

Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович, на якого нещодавно завели справу, має намір балотуватися на наступних президентських виборах, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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«Так, буду висуватися», — відповів він на запитання журналіста агентства про свій намір брати участь у президентських виборах в Україні в разі, якщо вони відбудуться.

Арестович також підтвердив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні, опубліковані ним у соціальних мережах у середу, є його передвиборною програмою.

«Її доопрацюють фахівці, я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика — вітаються», — написав він.

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Коментуючи поширювану в соціальних мережах інформацію щодо його виїзду з країни, Арестович відповів: «У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох із яких я — ключовий спікер».

Він також повідомив журналісту агентства, що не має стосунку до підготовки журналістом Саймоном Шустером матеріалу про Україну, опублікованого в журналі Time.

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«Ні, не маю (стосунку. — Авт.). Крайній раз спілкувався з Саймоном 9 серпня 2022 року», — повідомив Арестович.

Як писали «ФАКТИ», раніше Арестович запропонував дозволити чоловікам виїзджати за кордон під час дії воєнного стану.

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