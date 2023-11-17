Вистрибнула з 12 поверху з дитиною на руках: у Дніпрі розслідують дивну смерть молодої жінки

В Україні почастішали випадки, коли люди зводять рахунки з життям, стрибаючи з багатоповерхівок. Фіксуються непоодинокі випадки загибелі дітей та підлітків, як це, приміром, нещодавно сталося у Києві.

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А у Дніпрі загинула 29-річна жінка. Як повідомляє канал «Дніпро Оперативний», вона вистрибнула чи випала з вікна багатоповерхівки з дитиною на руках.

Надзвичайна подій сталася увечорі напередодні на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона, де місцева мешканка з дитиною вистрибнула з балкону на 12 поверсі багатоповерхового будинку.

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Жінка загинула, а дитину рятувальники зняли з козирка підʼїзду та ушпиталили до лікарні з численними травмами.

На каналі публікують фото стільчика на балконі, який, ймовірно, використала жінка.

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Фото "Дніпро Оперативний"

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії.

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Нагадаємо, що схожий випадок був і в Одесі, де з вікна орендованої квартири на 16-му поверсі випала молода жінка з дитиною.

Фото Pixabay

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