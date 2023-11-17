Андрій Білоусов відвідав конференцію муніципальних партнерств у Лейпцигу: про що говорили

Міський голова Кам’янського взяв участь у Шостій німецько-українській конференції муніципальних партнерств у м. Лейпциг. Цьогорічна конференція проходила за участі Федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та президента України Володимира Зеленського, високоповажних доповідачів місцевого, національного та міжнародного рівнів, мерів багатьох німецьких та українських міст та інших учасників. Головна мета конференції — налагодження зв’язків між Німеччиною та Україною, а також їхніми містами.

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«Кам’янське активно працює над залученням європейських інвестицій. Діє спеціальна міська програма „Інвестиції в місто“, в рамках якої нам вдалося залучити загалом 80 млн євро на реалізацію проєктів у галузі медицини, освіти, соціального захисту, енергоефективності та транспорту. На цьому етапі проєкти на суму 7 млн євро вже реалізовані, 21 млн євро — в процесі реалізації та проєкти на 52 млн євро будуть реалізовані в найближчі 2−3 роки», — відзначив мер Білоусов.

Також під час конференції він дав інтерв"ю журналістам організаторів та розповів, за якими напрямками Україна найбільше потребує допомоги в цей час.

Під час інтерв‘ю

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«Щиро вдячний нашим німецьким та іншим європейським партнерам за підтримку ініціатив, співпрацю, обмін досвідом та допомогу Україні», — подякував організаторам Білоусов.

Варто додати, що Дніпропетровську область представляли мери Дніпра, Камʼянського, Новомосковська та Верхньодніпровська.

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