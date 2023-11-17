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«Пристрасть та шалене кохання»: Злата Огнєвіч випустила найвідвертіший кліп у своїй кар’єрі

10:52 17 листопада 2023
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно зізналась у коханні, вразила шанувальників найвідвертішим у своїй кар’єрі кліпом. Пікантне відео з пристрасними танцями та шаленим коханням артистка зняла на пісню «Віддаю».

«Віддаю» — це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Ця пісня віддзеркалює те нестримне бажання сповна розділити почуття з коханою людиною. Віддача і відвертість — основні теми цього треку, що переконують кожного: «Коли любиш, то немає слова «ні», — так прокоментувала Злата свій кліп.

Робота над цим кліпом змусила співачку добряче понервувати. Адже YouTube спочатку видалив його через «зображення оголеного тіла та контент сексуального характеру». За словами Огнєвіч, вона всю ніч перемонтувала кліп.

«Віддаю» — найвідвертіша моя робота в усіх розуміннях. Оголена душа буде скрізь: у тексті, у музиці та у відео", — сказала співачка в інстаграм.

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Раніше Злата Огнєвіч розповідала, що багато працювала над сприйняттям себе та ділилася досвідом, як прийняти та полюбити себе. Артистка різко відповіла хейтерам і заявила, що не зобов’язана подобатися усім.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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