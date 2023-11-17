Вже ніхто нікуди не йде: у скандальній історії зі звільненням Фаріон із «Львівської політехніки» новий поворот

Університет «Львівська політехніка» прибрав з офіційних сторінок повідомлення про звільнення скандальної професорки кафедри української мови Ірини Фаріон. Згадана інформація зникла одразу наступного дня після оприлюднення. Водночас дві кафедри університету публічно висловили незгоду з поспішним рішенням про звільнення мовознавиці. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий теж відредагував свій допис і видалив фото копії наказу про звільнення Фаріон, пише ZAXID.NET.

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Повідомлення про розірвання трудових відносин з Іриною Фаріон були оприлюднені на офіційному сайті університету та на сторінці у Facebook 15 листопада. Там йшлося про її звільнення з 16 листопада. Однак 16 листопада згадану інформацію видалили з офіційних ресурсів «Львівської політехніки». Зараз сторінка із повідомленням про звільнення Фаріон на сайті університету доступна лише у кеші Google. В університеті відмовляються від коментарів з цього приводу.

«Ми не коментуємо цієї теми», — сказала керівниця прес-центру Наталія Павлишин. Водночас вона спростувала неофіційну інформацію, що в момент видачі наказу ректор вишу Юрій Бобало перебував у відпустці.

Отримати коментар у самої мовознавиці Ірини Фаріон журналістам не вдалося, адже вона на дзвінки не відповідала.

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Після офіційних повідомлень про звільнення з роботи мовознавиці на її підтримку висловилися працівники кафедри української мови, де Ірина Фаріон працювала доценткою, а також кафедри обчислювальної математики та програмування «Львівської політехніки», де назвали рішення про звільнення поспішним, однак останнє повідомлення згодом теж видалили з сторінки кафедри у Facebook.

Тим часом Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку «5 каналу» через трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою», де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон. Таке рішення прийняли на засіданні Нацради 16 листопада.

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Журналістка Яніна Соколова в Instagram відреагувала на інформацію про перевірку телеканалу.

«Тут уповноважений з прав людини після дзвінка з оп вирішив знайти привід перевірити канал на якому виходить наше Рандеву з Яніною Соколовою. Дмитро Лубінець закликав СБУ та Нацраду перевірити чи не в змові транслятори ефіру з тезами скандальної гості. Бо мовляв 5 канал причетний до слів гості, бо транслював же слова Фаріон. Офіційно прошу пана Дмитра. Перевірте блска телевізійний марафон. Разом з хорошимі рускіми в ньому. Які транслюють лояльність і пропагагують російську культуру. Перевірте ефіри „Права на владу“ за 9 років війни зі спічами депутатів опзж з антиукраїнською позицією, які були гостями близького президенту каналу», — написала вона.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Служба безпеки України відкрила справу проти Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавиці про російськомовних військових ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав їй листа.

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