СБУ порушила справу проти Ірини Фаріон: у чому звинувачують екснардепку

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Про це повідомили у відомстві.

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«За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб», — йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ст. 435−1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

▪️ ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

▪️ ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя).

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СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Досудове розслідування триває.

Як писали «ФАКТИ», у Міністерстві освіти та науки України відреагували на скандал з професоркою Львівської політехніки Іриною Фаріон. Там заявили, що підтримують вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць.

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