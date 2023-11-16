Салат «Французька коханка» від Людмили Борщ: перед спокусою не встоїть жоден чоловік

Новий рік майже на порозі, і багато хто з господинь вже складають святкове меню, до якого, напевне, увійдуть «Рибне сало» за рецептом Наталії Калніної, «майже наркотична» випічка з корицею від шефа Ярославського, та холостяцький супчик з сардельками від веселого стоматолога Григорія з Тернополя.

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Дізнавшись про таку «веселу компанію» на новорічні свята, не змогла встояти осторонь і відома кулінарка Людмила Борщ.

Вона, як завжди, вирішила бути оригінальною, і запропонувала салат під названою «Французька коханка», натякаючи, що перед такою смачною стравою практично неможливо встояти, адже французи — визнані в усьому світі кулінари, а жінки-француженки вважаються еталоном краси і смаку.

Для приготування салату знадобляться:

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куряче м’ясо — 200 г

родзинки — 50 г

морква — 1 штука

апельсин — 1 штука

цибуля — 1 головка

горіхи — 50 г

сир — 70 г

майонез

гранат

оцет — 1 ложка

сіль — 1 ложка

цукор — 2 ложки

Приготування

Половинку цибулини шинкуємо кубиками, додаємо сіль, цукор, оцет та кип’ячену воду. Залишаємо маринуватися.

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Варене м’ясо (можна куряче філе, свинину чи телятину) ріжемо на шматочки.

Апельсин чистимо і теж розбираємо на шматочки.

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Цибулю відправляємо на сито, аби стекла волога.

Збираємо салат: першим шаром викладаємо м’ясо, далі робимо сіточку з майонезу і викладаємо цибулю. Наступний шар — це родзинки і сира натерта морква. Майонезну сітку повторюємо. Смажені горіхи ріжемо ножем і викладаємо зверху. Додаємо натертий сир.

Прикрашаємо поверхню апельсинів і яскравими зернами граната.

Нагадаємо, що раніше Людмила нагадала, як приготувати на святковий стіл салат із загадковою назвою «Зодіак».

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