Салат «Французька коханка» від Людмили Борщ: перед спокусою не встоїть жоден чоловік
Новий рік майже на порозі, і багато хто з господинь вже складають святкове меню, до якого, напевне, увійдуть «Рибне сало» за рецептом Наталії Калніної, «майже наркотична» випічка з корицею від шефа Ярославського, та холостяцький супчик з сардельками від веселого стоматолога Григорія з Тернополя.
Дізнавшись про таку «веселу компанію» на новорічні свята, не змогла встояти осторонь і відома кулінарка Людмила Борщ.
Вона, як завжди, вирішила бути оригінальною, і запропонувала салат під названою «Французька коханка», натякаючи, що перед такою смачною стравою практично неможливо встояти, адже французи — визнані в усьому світі кулінари, а жінки-француженки вважаються еталоном краси і смаку.
Для приготування салату знадобляться:
- куряче м’ясо — 200 г
- родзинки — 50 г
- морква — 1 штука
- апельсин — 1 штука
- цибуля — 1 головка
- горіхи — 50 г
- сир — 70 г
- майонез
- гранат
- оцет — 1 ложка
- сіль — 1 ложка
- цукор — 2 ложки
Приготування
Половинку цибулини шинкуємо кубиками, додаємо сіль, цукор, оцет та кип’ячену воду. Залишаємо маринуватися.
Варене м’ясо (можна куряче філе, свинину чи телятину) ріжемо на шматочки.
Апельсин чистимо і теж розбираємо на шматочки.
Цибулю відправляємо на сито, аби стекла волога.
Збираємо салат: першим шаром викладаємо м’ясо, далі робимо сіточку з майонезу і викладаємо цибулю. Наступний шар — це родзинки і сира натерта морква. Майонезну сітку повторюємо. Смажені горіхи ріжемо ножем і викладаємо зверху. Додаємо натертий сир.
Прикрашаємо поверхню апельсинів і яскравими зернами граната.
Нагадаємо, що раніше Людмила нагадала, як приготувати на святковий стіл салат із загадковою назвою «Зодіак».200