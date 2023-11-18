Будуть нові проєкти: Меган Маркл вперше за довгий час вийшла у світ без принца Гаррі і зробила гучну заяву

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка готує мемуари про життя у Великобританії, за довгий час з'явилася на світському заході одна без чоловіка.

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Як зазначають ЗМІ, Гаррі та Меган з тих пар, які віддають перевагу слову «ми» замість «я». Громадськість вже й забула, коли Меган Маркл виходила у світ без принца Гаррі. Вони переїхали до Америки і як справжня команда взяли та налаштували проти себе щонайменше всю Британію.

Але після провальної операції зі знищення репутації монархів колишня акторка, певно, переглянула свої плани на життя та активно приступила до їх реалізації.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Учора, 17 листопада, герцогиня Сассекська з'явилася на гала-концерті журналу Variety «Сила жінок».

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Навички позувати зірка не розгубила: вона вміло демонструвала розкішну сукню Proenza Schouler та роздавала інтерв'ю. В одному з них Меган заявила, що чекає не дочекається, коли вони з Гаррі оголосять про запуск нових «вражаючих» проєктів.

Журналісти навіть пожартували, що все це звучить доволі лякаючи — на тлі того, скільки шуму наробив їх з Гаррі документальний фільм, а потім і мемуари. Втім, є маленька, але ймовірність, що Меган нарешті змістить фокус з родини чоловіка та займеться чимось кориснішим.

Актриса додала, що творча атмосфера Голлівуду подобається їй набагато більше королівських чвар.

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«Чим ми більше підтримуємо один одного, тим якісніша наша робота. Така вона, наша спільнота», — сказала Меган, маючи на увазі кінотусовку.

А от чи захочуть представники індустрії мати справу із колишньою актрисою, покаже час.

Нагадаємо, сестра Меган Маркл намагається подати на неї позов до суду через наклеп. Жінку зачепили слова Маркл в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі у 2021 році стосовно неї та її брата.

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